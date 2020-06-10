Сыктывкар попал в топ-8 российских городов с самыми красивыми белыми ночами
Журнал Russia Beyond включил Сыктывкар в список российских городов с самыми живописными белыми ночами. Рейтинг, состоящий из восьми городов и регионов, опубликован на англоязычном портале.
В список, помимо Сыктывкара, попали Санкт-Петербург, Сургут, Архангельск, Петрозаводск, Якутск, Выборг. Также составили рейтинга включили в него всю Республику Карелию.
«В Сыктывкаре, столице Республики Коми, солнце едва заходит за горизонт с 26 мая по 15 июля. В период, когда ночи особенно яркие, город даже выключает освещение в течение вечера», - пишут авторы живописного рейтинга, подкрепляя его ночными фотографиями города.
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ИСТОЧНИК KP.RU