Экс-мэр Инты не смогла обжаловать меру пресечения

Верховный Суд Коми рассмотрел апелляционную жалобу адвоката подозреваемой Ларисы Титовец. Сторона не смогла обжаловать постановление Интинского городского суда от 14 мая, который избрал экс-мэру Инты меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает пресс-служба Верховного суда Коми.

Адвокат экс-мэра Инты просил избрать в отношении своей подзащитной меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако сегодня, 10 июня, Верховный суд оставил постановление Интинского городского суда без изменений.

Напомним, мэра Инты заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Руководителю вменили причинение ущерба на сумму 2,4 млн рублей. Титовец разрешено покидать свою квартиру только на два часа в день, запрещено отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, запрещено пользоваться интернетом и заходить в социальные сети, а также пользоваться телефонной связью (за исключением вызова скорой и экстренно-оперативных служб). Также суд запретил Ларисе Титовец общаться с участниками по уголовному делу, а также посещать здания администрации Инты, городского учреждения народного образования и Управление ЖКХ.

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