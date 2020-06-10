2020-06-10T13:35:49+03:00
Общество

Экс-мэр Инты не смогла обжаловать меру пресечения

Ларисе Титовец по-прежнему нельзя пользоваться интернетом и телефоном
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото vk.comФото vk.com
Изменить размер текста:

Верховный Суд Коми рассмотрел апелляционную жалобу адвоката подозреваемой Ларисы Титовец. Сторона не смогла обжаловать постановление Интинского городского суда от 14 мая, который избрал экс-мэру Инты меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает пресс-служба Верховного суда Коми.

Адвокат экс-мэра Инты просил избрать в отношении своей подзащитной меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако сегодня, 10 июня, Верховный суд оставил постановление Интинского городского суда без изменений.

Напомним, мэра Инты заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Руководителю вменили причинение ущерба на сумму 2,4 млн рублей. Титовец разрешено покидать свою квартиру только на два часа в день, запрещено отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, запрещено пользоваться интернетом и заходить в социальные сети, а также пользоваться телефонной связью (за исключением вызова скорой и экстренно-оперативных служб). Также суд запретил Ларисе Титовец общаться с участниками по уголовному делу, а также посещать здания администрации Инты, городского учреждения народного образования и Управление ЖКХ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лариса Титовец написала заявление об отставке

Её обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24