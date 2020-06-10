Посткоронавирусная реальность: с чем столкнутся жители Коми после полного выхода из самоизоляции

Еще зимой байки о коронавирусе нам казались мифами из параллельной Вселенной. Мы следили за новостями из Поднебесной, но мало кто мог подумать, что вирус нагрянет в Коми и запрёт людей по домам. «Прелести» дистанционного образования, вынужденное самозаточение, у многих — потеря доходов, а то и работы для многих новые реалии были болезненными, но после коронавируса нас опять ждет свежий виток изменений. Что повлияет на жизнь в Коми и к чему стоит приготовиться жителям республики, рассуждают эксперты.

Это нужно пережить

Виталий Лаженцев

Замерзшая на почти два месяца жизнь не могла не ударить по экономике. Об этом говорят отчеты министров и обращения предпринимателей, выпустить их на работу. Но финансового апокалипсиса ждать не стоит, уверен доктор географически наук и специалист в сфере социально-экономической географии Виталий Лаженцев.

- Конечно, ситуация непростая. Будут проблемы и у компаний, которые работают с населением, и у крупных предприятий им технологически невыгодно останавливать процесс, так как это ведёт к невосполнимым убыткам. Но обвал в экономике Коми не ожидается, так как у сырьевого региона есть своя специфика. Ситуация в экономике породит социальную напряженность, но её нужно будет пережить.

Учёный уверен, что люди сразу после снятия ограничений массово уезжать из республики не ринутся: в других регионах ситуация не самая благоприятная и на её стабилизацию необходимо как минимум два месяца.

Впрочем, молодёжь после продолжит перебираться в другие края. Чтобы её остановить, в Сыктывкаре и Ухте необходимо создать условия для реализации технологически развитого бизнеса, а также рабочие места творческих профессий. Отдельный путь у угольных городов: там есть острая проблема с переселением. Виталий Лаженцев указывает на то, что держать воркутинцев и интинцев в подвешенном состоянии нельзя — республике стоит заняться проблемами переселения и имеющихся производств, а также поиском новых источников дохода.

Коронавирус разобщает

Юлия Юшкова-Борисова

Пока экономическая ситуация подкидывает дрова в костер социальной напряженности, людям придется тушить его своими силами. Но есть ли они? У кандидата философских наук и социолога Юлии Юшковой-Борисовой большие сомнения на этот счет.

- Любые ограничения свободы воспринимается людьми всегда тяжело, несмотря на уровень комфорта. К самоизоляции трудно привыкнуть, но и выйти из нее — еще сложнее. Как выйти в мир, в котором продолжает существовать столь тяжелая инфекция, которая убивает людей? Многие считают лишним носить маски и перчатки, но как же без них в автобусах? А если начать их носить, то когда их можно будет снять? Эти мысли нервируют.

Усугубляет ситуацию и то, что многие остались наедине со своими проблемами, а экономическая поддержка дошла не до всех, нуждающихся в ней. Как итог рост недоверия к власти.

- Пока коронавирус разобщает. Единство — только в печали и разочаровании. Для гражданского сплочения нужны совместные действия. Их, за исключением помощи врачам и пожилым, я пока не наблюдаю, но могу ошибаться.

Находясь в самоизоляции, некоторые люди начинают отрицать наличие вируса, появляются коронавирусные диссиденты. Люди не могут поверить в новую угрозу, потому что такой давно не было. Это нормальная реакция.

- Люди не верят в коронавирус, потому что не наблюдают его воочию. В свое время от испанки (Испанский грипп — одна из самых массовых пандемий гриппа, как по числу заболевших (около полумиллиарда), так и по количеству смертей. — Прим. ред.) умерло большое количество жителей Коми. По воспоминаниям моего отца, в некоторых деревнях умерло до трети сельчан. Вирус наложился на бедствия, которые принесла война. Он пришел в группу населения, которая до мировой войны жила довольно изолированно, с подобными вирусами не сталкивалась и не выработала ни иммунной, ни поведенческой защиты. Нечто подобное происходит сейчас. Страшно признавать, что существует долговременная угроза жизни. Люди просто закрываются от нее. И их можно понять.

Борьба с невидимой угрозой и ворох других проблем гармонии в душе не способствуют. Поэтому людям в первое время будет тяжело.

- Ослабление людей будет явно: как сообщества, как популяции, ослабление и физическое, и ментальное, и экономическое. Оно может проявляться как в социальной апатии, так и в протестной активности. И апатия, на мой взгляд, опаснее протестов. В протесте человек все-таки действует, он хочет жить, а в апатии он по сути сдается и хочет умереть. Поэтому давайте пожелаем друг другу мужества. Именно сейчас оно крайне необходимо, - резюмирует доктор философских наук.

Люди в театры и в музеи не ринутся

Михаил Герцман

Где как не в театре и в галереях лечить нанесенные самоизоляцией ментальные раны? Люди, соскучившиеся по зрелищу, должны, казалось бы, броситься наверстывать упущенное, но композитор и очень умный человек Михаил Герцман так не считает.

- Смешно надеяться, что ВЕСЬ народ кинется в театры, филармонию и т. д. Кто ходил в театры до эпидемии, пойдёт и после неё. А кто не ходил, тот даже не узнает, что они в период разгула коронавируса не работали.

Во время самоизоляции библиотеки, театры и музеи перекочевали в онлайн-пространство: организовывали трансляции спектаклей, записывали подкасты, даже провели в таком режиме и Библиосумерки, и Библионочь, и Ночь музеев. Возможно ли, что культурные учреждения привыкнут и дальше видеть зрителя за экраном? Вряд ли, считает Михаил Львович.

- В то, что театры, музеи и библиотеки начнут работать в новых форматах, не верю. Или я не знаю их руководителей... Хотя какие-то элементы новизны и возможны.

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