2020-06-10T16:44:50+03:00
Общество

Посткоронавирусная реальность: с чем столкнутся жители Коми после полного выхода из самоизоляции

Рассуждения экспертов
Дарья ЮДИНА
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Что изменится в Коми после коронавирусаЧто изменится в Коми после коронавируса
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Еще зимой байки о коронавирусе нам казались мифами из параллельной Вселенной. Мы следили за новостями из Поднебесной, но мало кто мог подумать, что вирус нагрянет в Коми и запрёт людей по домам. «Прелести» дистанционного образования, вынужденное самозаточение, у многих — потеря доходов, а то и работы для многих новые реалии были болезненными, но после коронавируса нас опять ждет свежий виток изменений. Что повлияет на жизнь в Коми и к чему стоит приготовиться жителям республики, рассуждают эксперты.

Это нужно пережить

Виталий Лаженцев

Виталий Лаженцев

Замерзшая на почти два месяца жизнь не могла не ударить по экономике. Об этом говорят отчеты министров и обращения предпринимателей, выпустить их на работу. Но финансового апокалипсиса ждать не стоит, уверен доктор географически наук и специалист в сфере социально-экономической географии Виталий Лаженцев.

- Конечно, ситуация непростая. Будут проблемы и у компаний, которые работают с населением, и у крупных предприятий им технологически невыгодно останавливать процесс, так как это ведёт к невосполнимым убыткам. Но обвал в экономике Коми не ожидается, так как у сырьевого региона есть своя специфика. Ситуация в экономике породит социальную напряженность, но её нужно будет пережить.

Учёный уверен, что люди сразу после снятия ограничений массово уезжать из республики не ринутся: в других регионах ситуация не самая благоприятная и на её стабилизацию необходимо как минимум два месяца.

Впрочем, молодёжь после продолжит перебираться в другие края. Чтобы её остановить, в Сыктывкаре и Ухте необходимо создать условия для реализации технологически развитого бизнеса, а также рабочие места творческих профессий. Отдельный путь у угольных городов: там есть острая проблема с переселением. Виталий Лаженцев указывает на то, что держать воркутинцев и интинцев в подвешенном состоянии нельзя — республике стоит заняться проблемами переселения и имеющихся производств, а также поиском новых источников дохода.

Коронавирус разобщает

Юлия Юшкова-Борисова

Юлия Юшкова-Борисова

Пока экономическая ситуация подкидывает дрова в костер социальной напряженности, людям придется тушить его своими силами. Но есть ли они? У кандидата философских наук и социолога Юлии Юшковой-Борисовой большие сомнения на этот счет.

- Любые ограничения свободы воспринимается людьми всегда тяжело, несмотря на уровень комфорта. К самоизоляции трудно привыкнуть, но и выйти из нее — еще сложнее. Как выйти в мир, в котором продолжает существовать столь тяжелая инфекция, которая убивает людей? Многие считают лишним носить маски и перчатки, но как же без них в автобусах? А если начать их носить, то когда их можно будет снять? Эти мысли нервируют.

Усугубляет ситуацию и то, что многие остались наедине со своими проблемами, а экономическая поддержка дошла не до всех, нуждающихся в ней. Как итог рост недоверия к власти.

- Пока коронавирус разобщает. Единство — только в печали и разочаровании. Для гражданского сплочения нужны совместные действия. Их, за исключением помощи врачам и пожилым, я пока не наблюдаю, но могу ошибаться.

Находясь в самоизоляции, некоторые люди начинают отрицать наличие вируса, появляются коронавирусные диссиденты. Люди не могут поверить в новую угрозу, потому что такой давно не было. Это нормальная реакция.

- Люди не верят в коронавирус, потому что не наблюдают его воочию. В свое время от испанки (Испанский грипп — одна из самых массовых пандемий гриппа, как по числу заболевших (около полумиллиарда), так и по количеству смертей. — Прим. ред.) умерло большое количество жителей Коми. По воспоминаниям моего отца, в некоторых деревнях умерло до трети сельчан. Вирус наложился на бедствия, которые принесла война. Он пришел в группу населения, которая до мировой войны жила довольно изолированно, с подобными вирусами не сталкивалась и не выработала ни иммунной, ни поведенческой защиты. Нечто подобное происходит сейчас. Страшно признавать, что существует долговременная угроза жизни. Люди просто закрываются от нее. И их можно понять.

Борьба с невидимой угрозой и ворох других проблем гармонии в душе не способствуют. Поэтому людям в первое время будет тяжело.

- Ослабление людей будет явно: как сообщества, как популяции, ослабление и физическое, и ментальное, и экономическое. Оно может проявляться как в социальной апатии, так и в протестной активности. И апатия, на мой взгляд, опаснее протестов. В протесте человек все-таки действует, он хочет жить, а в апатии он по сути сдается и хочет умереть. Поэтому давайте пожелаем друг другу мужества. Именно сейчас оно крайне необходимо, - резюмирует доктор философских наук.

Люди в театры и в музеи не ринутся

Михаил Герцман

Михаил Герцман

Где как не в театре и в галереях лечить нанесенные самоизоляцией ментальные раны? Люди, соскучившиеся по зрелищу, должны, казалось бы, броситься наверстывать упущенное, но композитор и очень умный человек Михаил Герцман так не считает.

- Смешно надеяться, что ВЕСЬ народ кинется в театры, филармонию и т. д. Кто ходил в театры до эпидемии, пойдёт и после неё. А кто не ходил, тот даже не узнает, что они в период разгула коронавируса не работали.

Во время самоизоляции библиотеки, театры и музеи перекочевали в онлайн-пространство: организовывали трансляции спектаклей, записывали подкасты, даже провели в таком режиме и Библиосумерки, и Библионочь, и Ночь музеев. Возможно ли, что культурные учреждения привыкнут и дальше видеть зрителя за экраном? Вряд ли, считает Михаил Львович.

- В то, что театры, музеи и библиотеки начнут работать в новых форматах, не верю. Или я не знаю их руководителей... Хотя какие-то элементы новизны и возможны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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