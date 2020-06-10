В Ижме после пропажи подростка на реке возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

По данным следствия, вчера вечером поступило сообщение о том, что на реке Печора пропал 15-летний житель Ижемского района. Он катался со 17-летним знакомым на моторной лодке. Следователи организовали поиски пропавшего подростка вместе с сотрудниками МЧС и МВД. Также начали доследственную проверку.

Так как несовершеннолетнего до сих пор не нашли, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ, чтобы проверить обстоятельства исчезновения следственным путем.

Также во время расследования проверят соблюдение требований закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, продолжаются поисковые мероприятия.

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