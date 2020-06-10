В Коми распределили субсидии на обновление сельскохозяйственной техники

В министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Коми обсудили тему субсидий на техническое и технологическое перевооружение. В республиканском бюджете на эти цели предусмотрели порядка 25 миллионов рублей. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

4,1 миллионов рублей направят на субсидирование мелиоративной техники, 322 тысячи рублей – на оборудование для аквакультуры и рыболовства. Львиную долю господдержки направят на субсидирование 60 единиц техники для кормопроизводства и животноводства.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» 12 миллионов рублей направят на частичное возмещение денег, потраченных на технику для заготовки и переработки дикоросов и лекарственных средства. В настоящее время региональный минсельхоз одобрил две заявки на сумму 3,3 миллионов рублей.

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