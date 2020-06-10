Дело группировки Пичугина рассмотрят с участием присяжных

Верховный суд Коми рассмотрит дело группировки Юрия Пичугина с участием присяжных. Такое решение приняли сегодня, сообщает пресс-служба ведомства.

Обвиняемые и их адвокаты изначально настаивали на рассмотрении дела судом присяжных. Изначально фигурантам не удалось добиться этого, однако сегодня Верховный суд принял решение в их пользу.

Суд также продлил срок содержания под стражей 16 подсудимым. Судебное разбирательство начнется 2 июля.

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