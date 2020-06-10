2020-06-10T22:37:11+03:00
Общество

Дело группировки Пичугина рассмотрят с участием присяжных

К заседаниям приступят 2 июля
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Юрий ПичугинЮрий Пичугин
Изменить размер текста:

Верховный суд Коми рассмотрит дело группировки Юрия Пичугина с участием присяжных. Такое решение приняли сегодня, сообщает пресс-служба ведомства.

Обвиняемые и их адвокаты изначально настаивали на рассмотрении дела судом присяжных. Изначально фигурантам не удалось добиться этого, однако сегодня Верховный суд принял решение в их пользу.

Суд также продлил срок содержания под стражей 16 подсудимым. Судебное разбирательство начнется 2 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жалобу Вячеслава Гайзера на приговор рассмотрят позже

Заседание перенесли, потому что один из участников процесса заболел коронавирусом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24