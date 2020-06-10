Школьники Коми получат аттестаты нового образца

Школьники в Коми получат аттестаты нового образца. Об этом сообщает пресс-служба министерства науки, образования и молодежной политики.

Так как по всей стране ввели ограничения из-за распространения коронавируса, правительство решило внести изменения в в нормативно-правовые документы минпросвещения России и Рособрнадзора в части выдачи аттестатов в 2020 году.

Сейчас проекты документов, регламентирующих данные особенности, проходят процедуру утверждения и регистрации. Только после их официального опубликования школы по всей стране начнут выдать выпускникам аттестаты. В Коми эта работа проведут в максимально сжатые сроки.

Обращаем внимание: все аттестаты, выданные в 2020 году до принятия и опубликования указанных нормативно-правовых документов, признаются недействительными.

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