Школьники Коми получат аттестаты нового образца
Школьники в Коми получат аттестаты нового образца. Об этом сообщает пресс-служба министерства науки, образования и молодежной политики.
Так как по всей стране ввели ограничения из-за распространения коронавируса, правительство решило внести изменения в в нормативно-правовые документы минпросвещения России и Рособрнадзора в части выдачи аттестатов в 2020 году.
Сейчас проекты документов, регламентирующих данные особенности, проходят процедуру утверждения и регистрации. Только после их официального опубликования школы по всей стране начнут выдать выпускникам аттестаты. В Коми эта работа проведут в максимально сжатые сроки.
Обращаем внимание: все аттестаты, выданные в 2020 году до принятия и опубликования указанных нормативно-правовых документов, признаются недействительными.
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ИСТОЧНИК KP.RU