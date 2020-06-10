Коронавирус в Коми: карта заражения на 10 июня 2020 года

Сегодня в Коми лабораторно подтвердили еще 67 случаев заражения коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 1693 случая. Где сегодня выросло количество пациентов с COVID-19.

Так, в Воркуте количество больных не прекращает расти, причем взрывными темпами: 72 новых случая, итого - 344. Заполярный город перегнал другого антилидера - Усинск. Там сегодня выявили только один случай заражения. В Ухте - пять новых случаев заражения, в Печоре - два.

В Сосногорском, Усть-Куломском, Сыктывдинском, Койгородском районе и Инте изменений нет. Остальные муниципалитеты цифры в своей коронавирусной статистике не обновляли.

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности.

Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все нераспознанные случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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