Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 15 июня 2020: за сутки диагноз подтвердился у 86 человек

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 15 июня в России 8 246 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 86 новый случаев.

Сейчас в республике 2 352 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции уже 28 пациентов, а выздоровели от вируса 1 026 (всего один поправился за сутки) человек.

Кстати, изучать, как регионы России освобождаются от ограничительных мер, можно на интерактивной карте, которая сегодня, 12 июня, появилась на сайте стопкоронавирус.рф. На ней можно увидеть, какие ограничения действуют именно сейчас в том или ином субъекте РФ.

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