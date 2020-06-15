Прокуратура извинилась перед Мариной Истиховской за уголовное преследование

12 мая Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оправдал экс-ректора СГУ Марину Истиховскую по эпизоду с обвинением в превышении полномочий за пользование квартирой университета в личных целях. Таким образом, она оправдана по всем эпизодам преступной деятельности. О праве на реабилитацию напомнила прокуратура, которая направила официальное извинение в адрес экс-ректора.

Экс-ректор СГУ обещала своим подписчикам в социальных сетях подробно рассказывать о сути реабилитации пострадавших от незаконного уголовного преследования. По ее словам, это необходимо для того, чтобы люди знали свои права, не боялись их отстаивать и ни в коем случае не опускали руки. В частности, Марина Истиховская сообщает, что после напоминания о необходимости официального извинения, как это следует из ч.1 ст. 136 УПК РФ, прокуратура направила письмо в адрес незаконно осужденной.

Марина Истиховская сообщает о необходимости знать свои права

- Сухие строчки. А сколько эмоций и ярких прилагательных было произнесено при комментировании возбужденного уголовного дела: и осмотрительный казнокрад, и коррупционер… Время, однако, все ставит на свои места, - комментирует письмо Марина Дмитриевна.

Напомним, что судебное расследование по двум эпизодам в отношении Истиховской длилось почти два года. Ей вменяли в вину сразу два эпизода преступной деятельности. В ноябре 2017 года Верховный суд РК оправдал Марину Истиховскую по обвинению, связанному с передачей по договору аутсорсинга площадей студенческих столовых. При этом фигурантка была признана виновной в превышении должностных полномочий в связи с предоставлением служебной квартиры приглашенному из Санкт-Петербурга политтехнологу. Суд признал ее виновной в причинении ущерба СГУ и назначил наказание в виде запрета занимать управленческие должности на протяжении двух лет.

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