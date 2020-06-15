Жительница поселка в Коми выиграла у знатоков «Что? Где? Когда?» полмиллиона рублей

Жительница поселка Койдин Койгородского района Коми Вера Никифорова обыграла знатоков передачи «Что? Где? Когда?», которые не сумели верно ответить на ее вопрос. Неудача умнейших людей Первого канала принесла жительнице региона больше полмиллиона рублей!

Против телезрителей в финале летней серии игр «Что? Где? Когда?» играли знатоки из команды Бориса Белозерова. Вопрос от Веры Никифоровой был задан при счете 3:4 в пользу телезрителей.

Вопрос звучал так: «Толковые словари практически не видят разницы между одиночеством и уединением. А журналист Юрий Рост ее увидел и объяснил с помощью предмета, который сейчас находится в черном ящике. В чем же разница и что в черном ящике».

Знатоки предположили, что загадочный предмет — колода карт (в одиночестве — раскладываешь пасьянс, в уединении — играешь в карты). Знатоков не удовлетворили ответы, прозвучавшие из зала. Однако один из них был верным: в вопросе речь шла о ключе.

- Одиночество - понятие вынужденное, уединение - добровольное. Одиночество - ключ снаружи, словно вас закрыли, а уединение - ключ внутри, - объяснили правильный ответ.

Неудача умнейших людей Первого канала принесла Вере Никифоровой сначала 90 тысяч рублей, а потом и полмиллиона рублей, когда женщине присвоили титул лучшего игрока серии.

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