В Воркуте зарегистрировали 44 новых случаев заболевания коронавирусом

В Коми 15 июня зарегистрировали 86 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Почти половина из них зарегистрирована в заполярном городе. В мэрии Воркуты «КП-Коми» сообщили о новых случаях заболевания COVID–19 за сутки.

В Воркутинской инфекционной больнице зарегистрировали 44 новых случая заболевания (всего с начала пандемии 775 случаев). Взрослых с подозрением на COVID–19 (находятся на стационарном наблюдении) — 12 новых случаев (всего 190 пациентов). Всего 13 детей подозревают на коронавирус, новых случаев нет.

214 юных пациентов находятся под наблюдением в Воркутинской детской больнице. При Воркутинской больнице скорой медицинской помощи находятся под наблюдением 23 пациента с пневмонией (2 новых случая), 17 пациентов — с коронавирусом. При Воркутинской поликлинике - под наблюдением 667 человек.

Кстати, новых выздоровевших от COVID–19 сегодня нет. Всего 153 человека побороли болезнь. Официально с начала пандемии в заполярном городе подтвердили два случая летального исхода от коронавируса.

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