2020-06-15T21:10:15+03:00
Общество

В Воркуте двоих детей, спасенных из горящей квартиры, не довезли до больницы

Они умерли по дороге
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Воркуте случился пожар, есть погибшиеВ Воркуте случился пожар, есть погибшие
Изменить размер текста:

Сегодня в 16:50, в «Службу спасения» Воркуты поступило сообщение о пожаре в доме на Шахтерской набережной. Пожарно-спасательные подразделения сразу отправили к месту вызова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

Когда пожарные прибыли на место, то увидели, что из окон квартиры на втором этаже валит дым. Звенья газодымозащиты из квартиры вытащили четырех человек: двух взрослых и двое детей. Их передали медикам. Ещё 32 человека из дома выбрались самостоятельно.

По дороге в больницу дети скончались, мужчина и женщина госпитализированы. В результате пожара повреждена квартира на общей площади 4 м². Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми полицейские спасли из горящего дома маму с 4 детьми Первым вытащили шестимесячного малыша (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Экс-вице-премьер Виталий Игнатенко: Переговоры с Басаевым Черномырдин начал после неудачного штурма больницы с заложниками
25 лет назад в Буденновске произошел один из самых ужасных терактов в истории России. Мы вспоминаем те дни вместе с известным политиком и знаменитым журналистом
Новости 24
Новый очаг повышенной заболеваемости COVID-19 в Коми
В Коми коэффициент распространения коронавируса - больше двух
В Сыктывкаре пропал 69-летний мужчина
В Усинске 16-летний подросток угнал "шестёрку"
В Сыктывкаре родился ламанёнок
В Сыктывкаре временно изменится движение автобусов
Поджигателя из Корткеросского района лишили свободы
Преступники в Коми заплатят за лечение пострадавших
Грузовикам запретят въезд в центр Сыктывкара
В Сыктывкаре изменилась схема перевозки автотранспорта из заречных посёлков
В Сыктывкаре был сильный пожар
То в жар, то в холод: прогноз погоды на неделю в Коми
Погода в Коми 15 июня
Жители Коми могут зажечь «Свечу памяти» онлайн за 1 рубль
Вчера под Ухтой водитель сбил велосипедиста
В России отменяется «банковский роуминг»
Пожар в Микуне унес жизнь одного человека, 30 успели спастись
Погода в Коми на неделю 15-19 июня