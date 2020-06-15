В Воркуте двоих детей, спасенных из горящей квартиры, не довезли до больницы

Сегодня в 16:50, в «Службу спасения» Воркуты поступило сообщение о пожаре в доме на Шахтерской набережной. Пожарно-спасательные подразделения сразу отправили к месту вызова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

Когда пожарные прибыли на место, то увидели, что из окон квартиры на втором этаже валит дым. Звенья газодымозащиты из квартиры вытащили четырех человек: двух взрослых и двое детей. Их передали медикам. Ещё 32 человека из дома выбрались самостоятельно.

По дороге в больницу дети скончались, мужчина и женщина госпитализированы. В результате пожара повреждена квартира на общей площади 4 м². Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

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