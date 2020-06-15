2020-06-15T20:19:23+03:00
Общество

В Сыктывкаре больше 30 человек сдали антиковидную плазму

Среди таких доноров немало новичков
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре больше 30 человек сдали антикоронавирусную плазмуВ Сыктывкаре больше 30 человек сдали антикоронавирусную плазму
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В Сыктывкаре с 21 апреля доноры начали сдавать плазму с антикоронавирусными телами. Такую плазму в столице Коми сдали больше 30 человек, сообщает «Коми гор».

- Мы стали привлекать доноров, которые переболели коронавирусом. Часть из них и раньше были нашими донорами, но большинство никогда раньше ее никогда не сдавали, - рассказала заведующая отделом заготовки крови и ее компонентов Республиканской станции переливания крови Наталья Соколова.

Напомним, что переливание донорской плазмы крови с антителами к COVID-19 больным является одним из методов лечения. В Коми этот метод лечения также используется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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