2020-06-15T21:19:27+03:00
Общество

Поехала крыша: в Усинске подрядчик заплатит два миллиона рублей за кровлю, которую унес ветер

Крыша приземлилась на припаркованные автомобили
Дарья ЮДИНА
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Источник: "Усинск. Онлайн"Источник: "Усинск. Онлайн"
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В Усинске подрядчик заплатит более 2 млн рублей за унесенную ветром крышу. Об этом пишет «Усинск. Новости».

В Усинске в июне прошлого года ветер унес с собой часть скатной кровли со здания на Промышленной улице. К счастью, тогда никто не пострадал, но часть крыши приземлилась на припаркованные автомобили. Случай получил огласку в соцсетях. Горожане недоумевали: крышу капитально отремонтировали осенью 2018 года.

На днях Арбитражный суд Коми вынес решение по иску владельца здания о взыскании убытков. Ответчиком стал подрядчик, который выполнял ремонт. Заявитель потребовал взыскать с индивидуального предпринимателя свыше двух миллионов рублей убытков, поскольку часть кровли была разрушена в период гарантийной эксплуатации.

Как показала экспертиза, кровля разрушилась, потому что при ремонте не соблюдались строительные нормы и правила. Заказчик предложил подрядчику возместить убытки в добровольном порядке, но поскольку реакции не последовало, вынужден был обратиться в суд.

Суд требования истца удовлетворил и обязал предпринимателя заплатить более двух миллионов рублей убытков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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