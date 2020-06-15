2020-06-15T22:01:46+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 15 июня 2020 года

Изучаем, где выявили новые случаи заражения
Дарья ЮДИНА
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В Коми сегодня зарегистрировали 86 новых случаев заражения. Инфографика Алексея ПонарядоваВ Коми сегодня зарегистрировали 86 новых случаев заражения. Инфографика Алексея Понарядова
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За выходные и понедельник в Коми количество случаев заражения коронавирусом выросло до 2352. Сегодня зарегистрировали 86 новых случаев. Каким муниципалитетам коварный вирус не дает вздохнуть спокойно — в обзоре «КП».

В антилидерах по-прежнему Сыктывкар, Усинск, Воркута. Причем «столица мира» перегнала Усинск за очень короткий срок: в Воркуте 775 случаев заражения, во втором городе 508. В Ухте цифры в коронавирусной статистике тоже подросли, но они не такие заоблачные: 61 случай. В Инте за четыре дня 15 новых случаев и 78 случаев заражения всего. В Усть-Вымском районе, который долго молчал, 14 случаев заражения (+3), но все больные уже выздоровели одним светлым пятном на карте больше.

В Вуктыльском, Койгородском, Усть-Куломском, Сосногорском районе ситуация с коронавирусом не поменялась. Остальные муниципалитеты актуальные данные сегодня не опубликовали.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности.

Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все «нераспознанные» случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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