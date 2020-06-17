Три раза ныряла в ледяную воду: в Сыктывкаре за спасение ребенка наградили студентку

Уроженку Коми, студентку Яну Маравскую торжественно наградили медалью «За спасение погибающих на водах». Девушка три раза ныряла в ледяную воду, пока не нашла и не вытащила тонущего ребенка на берег. Если бы не самоотверженные усилия девушки, то в республике на одного утонувшего ребенка было бы больше.

Яна — студентка Государственного института экономики, финансов, права и технологий Ленинградской области. В 2019 году на летние каникулы она приехала на родину — в поселок Нючпас Койгородского района. 23 июля девушка с сестрой отдыхала на берегу пруда. В прошлом году солнечные дни по пальцам можно было пересчитать, поэтому вода в пруде прогрелась всего на 50 сантиметров. Между тем, глубина водоема у поселка нешуточная — составляет восемь метров. Вода, как правило, ледяная: на дне бьют подводные ключи.

В это время в ледяную воду с мостков, взявшись за руки, прыгали дети. Одна из девочек не умела плавать и стала тонуть. Яна собиралась уже уходить, однако, услышав крики, бросилась на берег. Девушка, не раздумывая не секунды, бросилась в ледяную воду.

Девушке аплодировали опытные спасатели

Яне пришлось не на шутку бороться за жизнь ребенка: девушка вытолкнула ребенка на поверхность воды, но девочка снова ушла под воду. Яна уже потратила много сил в холодной воде, но повторно нырнула и стала искать ребенка. Время уходило, кислород в легких заканчивался. Вынырнув и глотнув воздуха, Яна в третий раз погрузилась под воду, нашла девочку и вытащила ее на поверхность, а затем - на берег пруда.

Так Яна Маравская спасла человеческую жизнь. За этот героический поступок приказом министра МЧС России девушку торжественно наградили медалью «За спасение погибающих на водах».

- Этот случай в очередной раз доказал, что в Республике Коми живут отважные и неравнодушные молодые люди, которые готовы прийти на помощь всем тем, кто оказался в беде. Мы очень гордимся этим! От лица всех спасателей я говорю Яне огромное спасибо за этот достойный уважения поступок! - отметил начальник Главного управления МЧС по Коми Алексей Пархомович, когда вручал Яне медаль.

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