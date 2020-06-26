2020-06-26T16:14:56+03:00
Общество

Следователи проверяют нарушение прав пассажиров теплохода, который несколько раз сел на мель под Сыктывкаром

Ситуация на личном контроле прокурора
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Евгении СухановойФото Евгении Сухановой
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Жители заречных поселков Сыктывкара в последнее время по-настоящему мучаются от обмеления реки и невозможности по-человечески добраться до дома. Теплоход «Усть-Сысольск» за последние несколько дней дважды садился на мель, что заинтересовало следователей Сыктывкарской транспортной прокуратуры.

23 и 25 июня пароход «Усть-Сысольск» вместе с пассажирами садился на мель на реке Вычегде. Это не уникальная ситуация, такие случаи бывали и раньше. Жители заречных поселков вспоминают ад, через который приходилось им пройти из-за отсутствия моста и нормальной переправы.

- С каждым днем становится все непонятнее и труднее жителям поселка Седкыркещ. Река мелеет, перевозка пассажиров и транспорта становится невыносимой. А там живут самые дорогие и родные мне люди. И, собираясь навестить их, невольно возникает мысль: а получится ли сегодня повидаться? А сумеем ли мы оттуда выбраться вовремя? А смогут ли они выбраться оттуда вовремя, если, не дай бог, случится что-то непредвиденное, - пишет Евгения Суханова.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки. По крайней мере по поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров водного транспорта.

- По результатам проверки, при наличии оснований, будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования. Ситуация на личном контроле прокурора, - сообщает ведомство.

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Ранее жители Седкыркеща уже обращали внимание на подобную проблему (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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