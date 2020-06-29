2020-06-29T12:36:09+03:00
Общество

В Коми простятся с утонувшим мальчиком, которого искали всем селом

Больше недели неравнодушные жители Сторожевска вместе со спасателями занимались поисками
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива редакцииФото из архива редакцииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Корткеросском районе вечером 28 июня завершились поиски пропавшего 12-летнего мальчика: нашли тело утонувшего 12-летнего ребенка. В эти минуты в Сторожевске проходят похороны мальчика, которого искали всем селом больше недели. Об этом сообщает местная жительница Ирина Подорова.

- Прощание с ребенком будет у его дома в час дня, - сообщает Ирина.

Напомним, 19 июня в службу спасения поступила информация, что на реке Вычегде у села Сторожевска утонул мальчик. В районе происшествия работала водолазная группа со специальной техникой, с помощью которой исследовали воду и дно реки. В субботу, 27 июня, к поискам подключились неравнодушные жители района, которые вышли на обход берегов реки пешком и на лодках. В воскресенье ребенка нашли. На поиски ушло больше недели.

К несчастью, в Корткеросском районе еще до открытия купального сезона в воде погибло три мальчика. Сейчас прокуратуры Удорского и Корткеросского районов проводят проверки полноты мер, принимаемых местными органами власти для обеспечения безопасности людей на воде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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