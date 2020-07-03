2020-07-03T11:51:41+03:00
Общество

Служба стройжилтехнадзора отреагировал на жалобу жильцов дома в Емве

Там крыша протекает еще с весны
Дарья ЮДИНА
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Фото Светланы КарпивФото Светланы Карпив
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Служба стройжилтехнадзора Коми взяла под контроль ситуацию в Емве. Жильцы дома на улице Дзержинского жалуются на управляющую компанию: та упорно игнорирует протекающую крышу.

В муниципальных СМИ Княжпогостского района на днях опубликовали обращение жителей дома 68 по улице Дзержинского в Емве. В сообщении говорится о том, что с весны в доме протекает крыша. От этого страдают не только верхние квартиры. В дождливую погоду вода достигает второго этажа.

По словам жителей, они неоднократно обращались в управляющую компанию, прося отремонтировать крышу и устранить течь. УК отказалась провести ремонт, сославшись на ограничительные антикоронавирусные меры. Люди обратились Госжилинспекцию по району.

В итоге, орган госжилнадзора направил УК предостережение. Компания должна устранить протечки до 10 июля. За этим проследит Служба стройжилтехнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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