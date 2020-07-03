Воркутинцам в 2021 году дадут больше сертификатов на переселение

Радостная новость для воркутинцев: им дадут больше денег на переселение. С 2021 года в России будут выделять намного больше денег на жилищные субсидии для северян. Такой ответ от федерального минстроя получил воркутинский депутат Валентин Копасов, сообщает заполярка-онлайн. рф.

Так, в 2021 году финансирование увеличится в 2,9 раз по сравнению с 2018 годом (15,6 млрд. рублей). В 2022 году на переселение жителей районов Крайнего Севера выделят 24,4 млрд. рублей, в 2023 году 41,5 млрд рублей, в 2024 году 41,8 млрд рублей.

Напомним, что в 2018 году 241 воркутинец получил сертификат на переселение, в 2019 году – 209. Если умножить 241 человек на 2,9, то получается, что в 2021 году сертификат на переселение получат 698 воркутинцев. А в 2024 году – 1880 воркутинцев.

Напомним, что ранее врио главы Коми Владимир Уйба предложил переселять воркутинцев не в другие регионы, а в Сыктывкар.

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