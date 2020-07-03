Больше сотни воркутинцев выздоровели от коронавируса
Сегодня в Воркуте зарегистрировали еще 134 выздоровевших от коронавируса. Новых случаев заражения намного меньше — 34, передает пресс-служба местной администрации.
Всего с начала пандемии в «столице мира» зафиксировали 1322 случая заражения COVID-19 и десять летальных исходов. Выздоровели 626 человек.
Напомним, что сегодня в Коми лабораторно подтвердили 64 случая заражения. Количество выздоровевших выросло на 88 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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