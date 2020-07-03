2020-07-03T14:37:26+03:00
Общество

Больше сотни воркутинцев выздоровели от коронавируса

Заполярный город приходит в норму
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Воркуте коронавирус потихоньку отступаетВ Воркуте коронавирус потихоньку отступает
Изменить размер текста:

Сегодня в Воркуте зарегистрировали еще 134 выздоровевших от коронавируса. Новых случаев заражения намного меньше — 34, передает пресс-служба местной администрации.

Всего с начала пандемии в «столице мира» зафиксировали 1322 случая заражения COVID-19 и десять летальных исходов. Выздоровели 626 человек.

Напомним, что сегодня в Коми лабораторно подтвердили 64 случая заражения. Количество выздоровевших выросло на 88 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воркутинцам в 2021 году дадут больше сертификатов на переселение

Финансирование увеличится в несколько раз (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Республике Коми 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Школы Сыктывкара выиграли гранты по миллиону рублей
Ухтинка лишилась более миллиона рублей
В Ухте на месте пожара нашли тело женщины
Какой будет погода в июле в Коми
В Инте работодатель забыла о зарплате сотрудникам
Погода в Коми 3 июля
В Воркуте завершается отопительный сезон
Жителям Коми увеличили размер льготной ипотеки
В Сыктывкаре ограничат движение по Октябрьскому проспекту
В Коми благоустроят 12 скверов
В Сыктывкаре женщина перевела 35 тысяч рублей мошеннику
Не от, а до: ставки по рефинансированию снижаются
В Коми с военнослужащего взыскали более миллиона рублей
Житель Корткеросского района обвиняется в распространении наркотиков
В Вуктыльском районе пропала 45-летняя женщина
Деревня в Княжпогостском районе едва не сгорела
Сколько свободных мест осталось в учебных заведениях Сыктывкара
Погода в Коми 2 июля
Пожарные в Инте спасли мужчину из огня
Волонтеры разыскивают в Сыктывкаре пожилого мужчину, пропавшего 30 июня
В Сыктывдинском районе может появиться мусороперерабатывающий завод
Погода в Коми 1 июля