В Ухте вынесли приговор по делу о смерти работника в шахте

В Ухте вынесли приговор по уголовному делу о смерти работника на нефтешахте, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении работников нефтешахты. Их признали виновными в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Суд установил, что 19 ноября 2018 года начальник участка выдал женщине-машинисту наряд-путевку и разрешил сотрудникам провести монтажные работы на посадочной площадке вентиляционного ствола нефтешахты. При этом начальник участка знал, что машинист не прошла необходимую стажировку на подъемной машине вентиляционного ствола шахты. Кроме того, он не разъяснил ей особенности работы на данном стволе и не предупредил о его затоплении ниже определенного уровня и отсутствии защиты от переподъема.

Машинист, находясь в машинном отделении вентиляционного ствола нефтешахты, грубо нарушила правила. После сигнала из клети от находившихся в вентстволе сотрудников она включила подъёмную машину и, перепутав направление, установила рукоятку управления реверсором в направлении движения клети вниз.

После клеть с работниками погрузилась в нефтесодержащую жидкость. Защита и блокировка от переподъёма клети не сработала. Работник попытался выбраться из клети и еще раз подать сигнал машинисту. Но его зажало между конструкциями вентиляционного ствола и клетью. В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Суд назначил начальнику участка наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год, а машинисту – 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу.

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