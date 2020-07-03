В Ухте живодеры избили щенка
Страшную историю рассказали в группе ухтинского благотворительного фонда «Добрый город». Неизвестный живодер (или живодеры) избили щенка и бросили его умирать.
Фото из группы "Доброго города" "ВКонтакте"
27 июня ухтинка Елена Федотова нашла щенка, которого подкармливала, в ужасном состоянии. Малыш лежал среди железок без сознания. Кто-то сильно его избил: у четвероного крохи была пробита голова и сломана челюсть.
Фото из группы "Доброго города" "ВКонтакте"
Женщина вызвала такси и увезла щенка в клинику. Сейчас врачи борются за его жизнь. За бедолагой присматривают волонтеры из «Доброго города». Они привозят ему питание и лекарства. Малышу придется долго восстанавливаться.
Фото из группы "Доброго города" "ВКонтакте"
Сегодня доктор сообщила о небольших сдвигах: щенок шевелит лапками, глотает, реагируя на резкие звуки, дёргает головой.
Фото из группы "Доброго города" "ВКонтакте"
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ИСТОЧНИК KP.RU