2020-07-03T15:58:06+03:00
Общество

В Ухте живодеры избили щенка

Малышу пробили голову и сломали челюсть
Дарья ЮДИНА
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Фото из группы "Доброго города" "ВКонтакте"Фото из группы "Доброго города" "ВКонтакте"
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Страшную историю рассказали в группе ухтинского благотворительного фонда «Добрый город». Неизвестный живодер (или живодеры) избили щенка и бросили его умирать.

Фото из группы "Доброго города" "ВКонтакте"

Фото из группы "Доброго города" "ВКонтакте"

27 июня ухтинка Елена Федотова нашла щенка, которого подкармливала, в ужасном состоянии. Малыш лежал среди железок без сознания. Кто-то сильно его избил: у четвероного крохи была пробита голова и сломана челюсть.

Фото из группы "Доброго города" "ВКонтакте"

Фото из группы "Доброго города" "ВКонтакте"

Женщина вызвала такси и увезла щенка в клинику. Сейчас врачи борются за его жизнь. За бедолагой присматривают волонтеры из «Доброго города». Они привозят ему питание и лекарства. Малышу придется долго восстанавливаться.

Фото из группы "Доброго города" "ВКонтакте"

Фото из группы "Доброго города" "ВКонтакте"

Сегодня доктор сообщила о небольших сдвигах: щенок шевелит лапками, глотает, реагируя на резкие звуки, дёргает головой.

Фото из группы "Доброго города" "ВКонтакте"

Фото из группы "Доброго города" "ВКонтакте"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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