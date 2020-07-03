2020-07-03T21:42:10+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 3 июля 2020 года

Где «ковидных» пациентов стало больше
Дарья ЮДИНА
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Сегодня в Коми от коронавируса выздоровели 88 человек. Инфографика Алексея ПонарядоваСегодня в Коми от коронавируса выздоровели 88 человек. Инфографика Алексея Понарядова
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Коми постепенно выбирается из коронавирусной ямы: сегодня зарегистрировали еще 63 случая заражения и 88 выздоровевших. Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 3577 случаев заражения, 1870 выздоровевших, 34 летальных исхода. В каких муниципалитетах «ковидных» пациентов стало больше в обзоре «КП».

В Воркуте сегодня рекорд по излечившимся от коронавируса: 134 случая выздоровления против 34 случая инфицирования. В Усинске лабораторно подтвердили десять новых случаев заражения. В Сысольском районе на сегодняшний день выявили шесть случаев заражения.

В Ухте, Инте, Печора, Сосногорском, Койгородском, Усть-Куломском, Вуктыльском районе изменений нет. Остальные муниципалитеты сегодня статистику не обновили.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности.

Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все «нераспознанные» случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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