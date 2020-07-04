2020-07-04T10:54:59+03:00
Общество

В Коми скончался 35-й больной коронавирусом

За сутки в республике заразились 63 человека
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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По состоянию на субботу, 4 июля, в Коми зафиксировали 63 случая заражения коронавирусом, еще один человек скончался. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Сейчас в республике 3 640 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. На сегодняшний день 1 935 человек уже выздоровели, а за сутки - 65 пациентов. Кроме того, за последние сутки скончался еще один пациент, больной коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 35 смертельных случаев.

Напомним, с 1 июля в Коми разрешена торговля непродовольственными товарами без ограничения площади зала и возобновляется в полном объёме работа подразделений администраций, МФЦ по приему граждан. За исключением территорий городских округов "Воркута" и "Усинск".

Торговые центры могут открываться, но при этом их собственники обязаны обеспечить обязательное и неукоснительное соблюдение всех эпидемиологических требований как работниками торговых организаций, так и посетителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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