В Коми скончался 35-й больной коронавирусом

По состоянию на субботу, 4 июля, в Коми зафиксировали 63 случая заражения коронавирусом, еще один человек скончался. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Сейчас в республике 3 640 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. На сегодняшний день 1 935 человек уже выздоровели, а за сутки - 65 пациентов. Кроме того, за последние сутки скончался еще один пациент, больной коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 35 смертельных случаев.

Напомним, с 1 июля в Коми разрешена торговля непродовольственными товарами без ограничения площади зала и возобновляется в полном объёме работа подразделений администраций, МФЦ по приему граждан. За исключением территорий городских округов "Воркута" и "Усинск".

Торговые центры могут открываться, но при этом их собственники обязаны обеспечить обязательное и неукоснительное соблюдение всех эпидемиологических требований как работниками торговых организаций, так и посетителями.