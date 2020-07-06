В Прилузском районе нашли тело рабочего у реки

В Прилузье выясняют обстоятельства смерти рабочего делянки. Об этом пишет «Комиинформ».

По имеющимся данным, происшествие случилось в субботу, 4 июля, на одной из лесных делянок вблизи поселка Гыркашор. Примерно в двух километрах от населенного пункта местные жители наткнулись на страшную находку: у реки Лопью лежало тело мужчины.

Позже выяснилось, что тело принадлежит 46-летнему рабочему лесозаготовительной бригады. По предварительным данным, смерть не имеет отношения к криминалу. Вероятно, мужчине стало плохо.

Правоохранители обратились за помощью к спасателям, чтобы они транспортировали тело, поскольку местность в районе Лопью труднопроходимая. На место вызова прибыла спасгруппа Прилузского аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми» регионального Комитета ГО и ЧС. Спасатели довезли тело до дороги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Маз с полуприцепом сбил в Сыктывкаре юного велосипедиста

Подросток госпитализирован (подробности)