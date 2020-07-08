В Коми заработала система мониторинга аварий на объектах ЖКХ

Коми в тестовом режиме подключилась к системе мониторинга аварий на объектах ЖКХ. Система заработала в ещё семи регионах, сообщает пресс-служба минстроя России.

Минстрой России проанализировал, насколько успешно в первую неделю работала система мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ (МКА ЖКХ). Пока система оправдывает себя, работы идут по графику.

С июля в тестовом режиме уже подключились восемь регионов: Калининградская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Сахалинская, Ярославская области, республики Саха (Якутия) и Коми. После 1 сентября в системе мониторинга должны фиксироваться инциденты и аварии на объектах ЖКХ по всей стране.

Несмотря на сжатые сроки по подготовке и запуску системы, старт прошел достаточно хорошо. Пилотные регионы успешно прошли все начальные фазы запуска. Большинство субъектов уже утвердили планы подключения и готовы включиться в работу. Тем не менее, до 1 сентября нужно решить еще немало задач, в частности, наладить оперативный информационный обмен по авариям и инцидентам с МЧС и минэнерго, рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров.

В начале июня минстрой России утвердил методические рекомендации о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ. Рекомендации позволят обеспечить единый унифицированный подход к классификации происшествий на объектах ЖКХ и благодаря этому получать корректные данные по аварийности.

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