Пара сыночков и лапочка-дочка: мамы Коми рассказали о секретах гармонии в семьях, где «семеро по лавкам»

8 июля в России празднуется День любви, семьи и верности. К доброму празднику «КП-Коми» решила расспросить многодетных мам и узнать о секретах счастья в больших семьях.

Семья Тыриных. Фото из архива героев публикации

Высокие традиции

Марина и Сергей Тырины из Усть-Вымского района познакомились в школе: она преподавала географию и биологию, а он трудился электриком. Это была любовь с первого взгляда. Через месяц они уже отправились в ЗАГС. В счастливом браке родились София, Александр и Виктор.

София посвящает себя литературе и дизайнерскому искусству. В прошлом году девочка отучилась в модельной школе Сыктывкара и сейчас дает мастер-классы по капсульному гардеробу. Для Александра построить будку для собаки или сделать для мамы разделочную доску не проблема. Еще одно его увлечение кулинария: на выходных мальчик радует домочадцев своими блюдами. Младший Виктор тяготеет к точным наукам, в выходные играет с папой в шахматы.

Семья Тыриных участвует во всевозможных конкурсах и занимается волонтерством. Важная традиция — путешествие на автомобиле по знаменитым местам и городам воинской славы России. В 2015 году Сергей (тогда исполнилось 70 лет Великой Победе и его маме Римме Арсентьевне) отвез домочадцев на историческую родину в Кировскую область. В 2019 году семья праздновала 9 мая в Санкт-Петербурге.

Семья Андреевых. Фото из архива героев публикации

О спорт, ты — жизнь!

У Ольги и Владимира Андреевых из Прилузского района тоже трое детей. 17-летняя Мария готовится к экзаменам и планирует поступить в Нижегородскую академию МВД на следователя. Она девять лет занималась спортивными танцами, которые сочетала с деятельностью в российском движении школьников, волонтерством, дзюдо. У девушки есть первый спортивный разряд, и она — судья третьей категории.

13-летний Егор тоже занимается дзюдо. В его копилке — второй спортивный разряд. А ещё он увлекается спортивным туризмом и занимается волонтерством. Малыш Мирон любимец в семье. Ему полтора года, и сейчас он с любопытством осваивает окружающий мир.

Для Ольги и Владимира многодетная семья в радость: «Я сама выросла в большой семье. Старшие дети уже взрослые, помощники в семье. Поэтому не испытываем никаких трудностей». Одна из главных традиций семьи – совместные занятия спортом: домочадцы бегают на лыжах, катаются на велосипедах, рыбачат и сплавляются по реке Лузе. А еще семья Андреевых любит вместе лепить пельмени.

Семья Нестеровых. Фото с сайта городской администрации Сыктывкара

Любовь к коми языку

Семью Андрея и Алены Нестеровой из Сыктывкара скрепляют несколько принципов: доверие друг к другу, демократия, любовь к труду и коми языку.

С детства мы со старшими Максимом и Аней перебрали много кружков. Максим с первого класса занимался в музыкальном, солировал, сейчас играет на гитаре. Ане всегда нравилось рисовать, делать что-то своими руками, мастерить, выдумывать. В детской почти все полки – Анины. И завалены чаще всего всем тем, что давно пора выбросить.

Семья Нестеровых трудится сообща: чистят сорняки пропалывают огород, ухаживают за огородом, готовят сено для коз. Даже младший Миша ходит с лейкой. Генеральную уборку дома «делят»: кто-то подметает пол, кто-то пылесосит, кто-то вытряхивает половики. На выходных Алена встает на вкусный запах блинов: их готовит муж, а дети ему помогают.

В семье есть фишка: чтобы не забыть те или иные успехи, а особенно смешные фразы из уст детей, Алена записывает их в блокнот. Также родители стараются приучить детей к коми языку. Так, Алена говорит с ребятами дома только на коми.

Семья Тимушевых. Фото из архива героев публикации

Уважение друг к другу

Ольга впервые встретилась с Алексеем в деревне, откуда он родом. Молодые сразу приглянулись друг другу, начали встречаться и через три месяца стали вместе жить.

Страхов при создании многодетной семьи не было. Когда рос старший Егор, понимали, что не хватает малыша в доме, и решились снова на ребенка. После второго мальчика, конечно, не хватало доченьки. Сбылась и эта мечта.

13-летний Егор занимается лыжными гонками, у него есть первый спортивный разряд. 8-летний Даниил играет на фортепиано в музыкальной школе, 3-летняя Ева принцесса в семье. По вечерам она вместе с мамой готовит ужин.

В расписании Тимушевых из Прилузского района всегда есть совместные игры и труд. По вечерам обязательная сказка на ночь от папы. Конечно, пандемия внесла коррективы в обычный уклад: Алексей между сменами проводит всё время с детьми. Головной боли добавило дистанционное обучение. Справляться с трудностями семье Тимушевых помогает любовь и уважение друг к другу.

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