Коронавирус в Коми: карта заражения на 8 июля 2020 года

Сегодня в Коми зарегистрировали еще 83 случая заражения COVID-19. Всего в республике с начала пандемии лабораторно подтвердили 3949 случаев инфицирования. Изучаем, где «ковидных» пациентов стало больше.

В Воркуте количество случаев заражения выросло до 1403. В Инте уже 90 случаев инфицирования, в Ухте - 141, в Сосногорском районе - 73, в Усинске - 967. В Прилузском районе - антирекорд по новым случаям (+17), итого 41. В Усть-Куломском районе и Печоре изменений в коронавирусной статистике нет. Остальные муниципалитеты сегодня данные не обновляли.

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности.

Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все «нераспознанные» случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Навстречу летели «Камазы»: жительница Коми спасла пассажиров автобуса, в котором умер водитель

Если бы не героизм медсестры, жертв было бы больше (подробности)