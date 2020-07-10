Певица Пелагея стала лицом проекта по защите северного оленя в Коми

Певица Пелагея стала лицом проекта по сохранению численности северных оленей. Символом проекта стал бренд бумаги «Снегурочка» компании Mondi, сообщают в инстаграм-аккаунте Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Северного оленя занесли в Красную книгу Коми в 2008 году. Мониторинг редких животных уже прошел в нацпарке «Югыд ва» и Печоро-Илычском заповеднике: десять оленей пометили спутниковыми ошейниками. Одну из важенок назвали Снегурочкой в честь символа проекта. Теперь у ученых началась самая интересная и важная часть работы: отслеживание меченых животных по данным GPS-телеметрии и обработка результатов.

Напомним, что осенью прошлого года WWF запустил проект по восстановлению популяции дикого северного оленя в Коми и на Камчатке.

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