С виновника смертельной аварии, угнавшего машину мэрии Усинска, взыскали полмиллиона рублей

С виновника смертельной аварии, угнавшего автомобиль мэрии Усинска, взыскали полмиллиона рублей. Об этом пишут «Усинск. Новости».

Авария случилась в марте 2018 года. Вечером нетрезвый мужчина угнал от здания администрации Усинска принадлежащий муниципалитету автомобиль Toyota Land Cruiser. Спустя некоторое время на 20-м километре автодороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск –Нарьян-Мар угонщик столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате ДТП водитель встречного внедорожника погиб. Виновник ДТП - водитель автомобиля Toyota - в момент аварии был пьян, сказано в материалах усинского суда.

Суд первой инстанции признал жителя Усинска виновным в инкриминируемых деяниях и назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. После освобождения он на протяжении 2 лет 6 месяцев будет лишен права управления транспортными средствами.

Мужчина не признал своей вины в ДТП. Сторона защиты безрезультатно пыталась оспорить приговор в Верховном суде Коми, теперь обжалует его в суде кассационной инстанции.

Автомобиль Toyota Land Cruiser была застрахован. Страховая компания выплатила потерпевшей стороне 500 тыс. руб. «Росгосстрах» обратился в Усинский городской суд с требованием о взыскании в порядке регресса этой суммы с виновника ДТП. Суд требования страховщика удовлетворил. Ранее в пользу потерпевшей стороны взыскали компенсацию морального вреда в размере 800 тыс. руб.

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