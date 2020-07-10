Коронавирус в Коми: карта заражения на 10 июля 2020 года

Сегодня в Коми лабораторно подтвердили еще 79 случаев заражения COVID-19. Всего в республике с начала пандемии зафиксировали 4107 случаев инфицирования. Где «ковидных» пациентов стало больше — в обзоре «КП-Коми».

Рост сегодня зарегистрировали в Прилузском (+6), Сысольском (+9), Сыктывдинском (+1) районе. В Ухте количество случаев заражения выросло на три. В Воркуте уже 1449 случаев инфицирования. В Усинске с начала пандемии выявили 990 случаев заражения.

В Инте, Печоре, Сосногорском и Вуктыльском районе изменений нет. Остальные муниципалитеты сегодня данные в коронавирусной статистике не обновляли.

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности.

Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все «нераспознанные» случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поставили точку: приговор Вячеславу Гайзеру оставили без изменений

Экс-главе Коми не удалось добиться своего (подробности)