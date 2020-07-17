За полгода в Коми произошло 56 ДТП с участием детей

Сегодня в онлайн-формате прошла пресс-конференция, посвящённая началу в Республике Коми федеральной образовательной программы для родителей «Детство без опасности». Главным лозунгом проекта стала фраза «Мы можем и должны спасти детские жизни!».

Ужасающая статистика

За 5 лет на дорогах Коми с участием детей и подростков произошло 745 дорожно-транспортных происшествий, из которых 24 ребенка погибли, а 719 получили травмы различной степени тяжести. За 6 месяцев 2020 года произошло 56 аварий, 1 ребенок погиб. По сравнению с 2019 годом количество ДТП увеличилось.

Смертность детей в ДТП в России сократилась на 10,5%, но цифра 19994 – а это аварии с участием детей до 16 лет – так же растет! К несчастью, все чаще дети, попавшие в ДТП, становятся инвалидами.

Проект «Детство без опасности» успешно стартовал в 30 субъектах России. В Сыктывкаре тренинги будут проходить на базе Коми республиканского перинатального центра, вчера здесь состоялось первое обучение медицинских сотрудников.

Мифы родителей-водителей. Скрин с пресс-конференции.

– Когда в первый раз мама и папа берут малыша на руки, они должны полностью понимать ответственность. Актуальнейшая проблема, которая затронута проектом, – профилактика смертности, – рассказала начальник отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности Минздрава Коми Ольга Гольчевская. – ДТП чаще всего происходят по вине взрослых, как водителей, так и пешеходов. А главное, чтобы маленькие пассажиры в нехорошей ситуации были в максимальной безопасности.

Ответственный родитель - звучит правильно

В 2020-2021 году организаторы обещают открыть около 100 центров для занятий с молодыми родителями. За полгода в стране было проведено 989 занятий, в ходе которых обучено порядка 3 тысяч молодых мам и будущих родителей:

– Ребенок с раннего возраста, как только выехал за пределы родильного дома, – участник дорожного движения. Развития правил, навыков и норм безопасного поведения на дорогах перекладывается на его родителей, которые иногда пренебрегают ПДД, – отметила старший инспектор отделения пропаганды ГИБДД МВД по Коми Жанна Якоб.

В Республике Коми стартовал проект «Детство без опасности». Скрин с пресс-конференции.

Зачастую родители в попытках сэкономить на средствах защиты покупают детские удерживающие средства своему ребенку не по размеру. В перинатальном центре имеется оборудование, с помощью которого можно объяснять молодым мамам и папам, как грамотно пользоваться детским креслом и не забывать про другие средства безопасности в автомобиле.

Справка КП

Проект «Детство без опасности» создан президентом Экспертного центра «Движение без опасности» Натальей Агре в 2014 году с целью обучения родителей правилам перевозки детей в автомобиле и по сей день реализуется на базе перинатальных центров и родильных домов. Именно в этих стенах молодые мамы прислушиваются к словам медработников и акушеров о безопасности своего потомства.

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