Коронавирус в Коми 13 июля 2020: 59 новых случаев заболевания COVID-19
На сайте стопкоронавирус.рф обновили данные о коронавирусе в России. По ситуации на 13 июля в России 6 537 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, а в Коми - 59 новых случаев.
Сейчас в республике 4308 выявленных случаев инфицирования COVID-19. Зарегистрировано 36 летальных исходов, новых смертей за сутки не зафиксировали. Выздоровели ещё семь человек, всего с начала пандемии в регионе излечились 2319 человек.
Данные с сайта стопкоронавирус.рф
Напомним, что с 11 июля в Коми смягчили ряд ограничений. В частности, везде кроме Воркуты и Усинска, разрешили работать фитнес-клубам и туристическим агентствам. Действие остальных ограничительных мероприятий продлили по 10 августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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