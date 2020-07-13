Медкластер в Воркуте позволит развивать современные медтехнологии в Коми

Врио главы Коми Владимир Уйба предложил создать в Воркуте медицинский кластер для медицинского сопровождения отраслей, участвующих в программах развития Северного морского пути, программах освоения Арктики, геологоразведки. Для запуска кластера в заполярном городе хотят построить инновационный центр оказания специализированной медицинской помощи, открыть структурное подразделение Коми научного центра.

Этот кластер позволит развивать в Коми современные медицинские технологии. Также благодаря ему может уменьшиться зависимость Воркуты от угольного производства.

- Создание такого кластера поддержали Минздрав России, Федеральное медико-биологическое агентство и Минобороны, это очень важно. Такой кластер это новая история в развитии медицины Воркуты и всей республики. Там будут не только современные медицинские технологии, но и вопросы адаптации человека к Северу. Это большая научная работа, которая должна постоянно идти. У нас есть в Коми научный центр, это возможность привлечь ученых, их уникальные разработки, - рассказал Владимир Уйба в очередном выпуске ответов на вопросы жителей региона.

Зампредседателя правительства России Юрий Трутнев проект также поддержал, но отметил, что его нужно доработать.

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