В Троицко-Печорском районе полицейские гонялись за пьяным водителем

Инспекторам в Троицко-Печорском районе пришлось погоняться за пьяным водителем
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Троицко-Печорском районе полицейским гонялись за пьяным водителем. Чтобы остановить нетрезвого лихача, им пришлось стрелять. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Коми.
В воскресенье 12 июля ночью инспекторы ДПС Троицко-Печорского района попросили остановиться водителя машины ВАЗ. Мужчина нажал на педаль газа.
Включив «мигалку», инспекторы попытались остановить автомашину. Водитель не реагировал на требования полицейских, и продолжал гнать, грубо нарушая ПДД. Преследование продолжалось на автодороге Ухта - Троицко-Печорск.
Когда инспекторы проехали населенный пункт, они решили использовать огнестрельное оружие. Стражи порядка один раз выстрелили в воздух и несколько раз по колесам ВАЗа. Тогда машина остановилась.
Задержанным оказался 42-летний мужчина. Он был пьян.
В итоге, в отношении горе-шофера составили административные материалы, а его автомобиль отправили на штрафстоянку.
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