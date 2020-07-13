В Троицко-Печорском районе полицейские гонялись за пьяным водителем

Инспекторам в Троицко-Печорском районе пришлось погоняться за пьяным водителем Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Троицко-Печорском районе полицейским гонялись за пьяным водителем. Чтобы остановить нетрезвого лихача, им пришлось стрелять. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Коми.

В воскресенье 12 июля ночью инспекторы ДПС Троицко-Печорского района попросили остановиться водителя машины ВАЗ. Мужчина нажал на педаль газа.

Включив «мигалку», инспекторы попытались остановить автомашину. Водитель не реагировал на требования полицейских, и продолжал гнать, грубо нарушая ПДД. Преследование продолжалось на автодороге Ухта - Троицко-Печорск.

Когда инспекторы проехали населенный пункт, они решили использовать огнестрельное оружие. Стражи порядка один раз выстрелили в воздух и несколько раз по колесам ВАЗа. Тогда машина остановилась.

Задержанным оказался 42-летний мужчина. Он был пьян.

В итоге, в отношении горе-шофера составили административные материалы, а его автомобиль отправили на штрафстоянку.

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