Участник «Уральских пельменей» о дорогах в Коми: «Верх российской экономии»

Границы пока закрыты и многие россияне меняют маршруты, чтобы отдохнуть. Вот и участник команды КВН «Уральские пельмени», автор одноименного шоу и актер из сериала «Пацаны» Сергей Ершов решил попутешествовать по стране. Известный артист по пути посетил и Республику Коми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/790243" frameborder="0"></iframe> О дорогах в Коми. Видео из инстаграм-аккаунта Сергея Ершова.

Два видео из путешествия по республике Сергей Ершов опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. Одно видео он посвятил ужасной дороге в Усогорск. «200 километров ужасной дороги», «Каждые 50 километров дорога ухудшается», «Вот верх российской экономии»: так охарактеризовал трассу юморист.

Трасса отомстила: артисту пробило колесо. «Запаску» ставила теща Сергея Ершова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/790250" frameborder="0"></iframe> Видео из инстаграм-аккаунта Сергея Ершова.

Второе видео Сергей Ершов посвятил столице региона. Судя по реакции, город «Уральскому пельменю» понравился: «В Сыктывкаре — красота, ребята».

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