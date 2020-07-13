2020-07-13T16:19:00+03:00
Общество

Участник «Уральских пельменей» о дорогах в Коми: «Верх российской экономии»

Сергею Ершову еще повезло: приехал бы он весной или осенью…
Дарья ЮДИНА
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Сергей ЕршовСергей Ершов
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Границы пока закрыты и многие россияне меняют маршруты, чтобы отдохнуть. Вот и участник команды КВН «Уральские пельмени», автор одноименного шоу и актер из сериала «Пацаны» Сергей Ершов решил попутешествовать по стране. Известный артист по пути посетил и Республику Коми.

О дорогах в Коми. Видео из инстаграм-аккаунта Сергея Ершова.

Два видео из путешествия по республике Сергей Ершов опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. Одно видео он посвятил ужасной дороге в Усогорск. «200 километров ужасной дороги», «Каждые 50 километров дорога ухудшается», «Вот верх российской экономии»: так охарактеризовал трассу юморист.

Трасса отомстила: артисту пробило колесо. «Запаску» ставила теща Сергея Ершова.

Видео из инстаграм-аккаунта Сергея Ершова.

Второе видео Сергей Ершов посвятил столице региона. Судя по реакции, город «Уральскому пельменю» понравился: «В Сыктывкаре — красота, ребята».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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