Родные собирают деньги на перевозку тела сыктывкарки, умершей в Германии

В Германии умерла молодая сыктывкарка. Родственники пытаются перевезти ее тело обратно на родину и просят земляков помочь им со сбором средств, пишет «PROГород Сыктывкар».

Ольга Эрберт (девичья фамилия Бурнашева) – молодая уроженка Сыктывкара. Она умерла вдали от родины от воспаления сердечной мышцы. Родители и близкие хотят похоронить женщину на родной коми земле. Однако перевозка тела обойдется в круглую сумму.

Как сообщает брат погибшей Михаил Бурнашев, транспортировка тела поездом до Москвы стоит 800 тысяч рублей. А из столицы забрать тело готов сыктывкарский морг. Родственники пытаются собрать деньги.

Сейчас онм рассматривают вариант транспортировки тела на самолете, однако не знают, в какую сумму это обойдется.

Если эта история не оставила вас равнодушным, то вы можете помочь родственникам погибшей. Присылайте любую сумму на карту 5469280010451103, получатель Качушкина Надежда Васильевна (мать погибшей). Отчет о потраченных средствах будет публиковаться на странице «ВКонтакте» родственника погибшей - Николая Качушкина

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