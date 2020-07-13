2020-07-13T22:12:06+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 13 июля 2020 года

Изучаем, где выросло количество случаев инфицирования
Дарья ЮДИНА
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В Коми сегодня зафиксировали еще 59 случаев заражения коронавирусом. Инфографика Алексея ПонарядоваВ Коми сегодня зафиксировали еще 59 случаев заражения коронавирусом. Инфографика Алексея Понарядова
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Сегодня в Коми зарегистрировали еще 59 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в республике лабораторно подтвердили 4308 случаев заражения. В каких муниципалитетах «ковидных» пациентов стало больше в обзоре «КП-Коми».

В Ухте уже 165 случаев заражения коронавирусом, в Сосногорском районе - 83, в Печоре - 71. В Воркуте количество «ковидных» пациентов продолжает расти, но не такими бешеными темпами, как раньше: четыре случая сегодня и 1468 случаев всего. В Койгородском, Вуктыльском, Усть-Куломском районе и Инте изменений нет. Остальные муниципалитеты сегодня данные в коронавирусной статистике не обновили.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности.

Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все «нераспознанные» случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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