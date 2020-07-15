Коронавирус в Коми 15 июля 2020: 50 новых случаев заболевания COVID-19
На сайте стопкоронавирус.рф обновили данные о коронавирусе в России. По ситуации на 15 июля в России 6422 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, а в Коми - 50 новых случаев.
Всего с начала пандемии в республике выявили 4416 случаев заражения COVID-19. Зарегистрировано 39 летальных исходов. За сутки зарегистрировали новую смерть. Выздоровели ещё 92 человека. Всего в нашем регионе от коронавируса вылечились 2444 человека.
Данные с сайта стопкоронавирус.рф
Напомним, что с 11 июля в Коми запретили работать с 23 до 8 часов заведениям общепита. Недовольные сыктывкарские предприниматели отправили обращение врио губернатора Владимиру Уйбе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители Коми могут купить экспресс-тесты на антитела к COVID-19 в интернет-магазинах
Но антимонопольщики собираются запретить продажу (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Республике Коми 2020: последние новости»