Коронавирус в Коми 15 июля 2020: 50 новых случаев заболевания COVID-19

На сайте стопкоронавирус.рф обновили данные о коронавирусе в России. По ситуации на 15 июля в России 6422 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, а в Коми - 50 новых случаев.

Всего с начала пандемии в республике выявили 4416 случаев заражения COVID-19. Зарегистрировано 39 летальных исходов. За сутки зарегистрировали новую смерть. Выздоровели ещё 92 человека. Всего в нашем регионе от коронавируса вылечились 2444 человека.

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Напомним, что с 11 июля в Коми запретили работать с 23 до 8 часов заведениям общепита. Недовольные сыктывкарские предприниматели отправили обращение врио губернатора Владимиру Уйбе.

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