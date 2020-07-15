2020-07-15T11:48:35+03:00
Общество

Сыктывкарец получил 1,5 года заключения за смертельное ДТП

Он полностью признал свою вину
Дарья ЮДИНА
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Сыктывкарца осудили на 1,5 года за смертельное ДТПСыктывкарца осудили на 1,5 года за смертельное ДТПФото: Алексей ФОКИН
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В Прилузском районе назначили наказание сыктывкарцу, который стал виновником смертельной аварии. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры.

Прилузский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Сыктывкара. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Суд установил, что в феврале этого года в днем на 586 километре автомобильной дороги «Чебоксары – Сыктывкар» 42-летний мужчина совершил ДТП. Он ехал на автомобиле «Шевроле» вместе с супругой и двумя детьми. Водитель, передвигавшийся со скоростью 139 км/ч, не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с бордюром. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля «Датцун» заметил это и, желая избежать столкновения, вырулил на встречную полосу. В этот момент водитель «Шевроле» повернул руль вправо и вернулся на свою полосу, где столкнулся с автомобилем «Датцун». Находившаяся в «Датцуне» 68-летняя женщина-пассажир скончалась на месте происшествия. Остальные пассажиры и водители обоих авто не пострадали.

Законный представитель погибшей женщины заявил иск о компенсации морального вреда на сумму 1,2 млн рублей. 200 тыс. рублей виновник ДТП возместил до судебного разбирательства.

При назначении наказания суд учел признание вины, активную помощь следствию, наличие двух малолетних детей у виновника, извинения и частичное добровольное возмещение морального вреда. Суд приговорил сыктывкарца к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также мужчину лишили права на управление транспортным средством на два года. Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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