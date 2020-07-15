В Сыктывкаре начали второй этап по замене водовода на Октябрьском проспекте

В Сыктывкаре приступили ко второму этапу замены водовода на Октябрьском проспекте. Об этом пишет пресс-служба городской администрации.

Сегодня на участке дороги от улицы Орджоникидзе до улицы Красных партизан начали работы по полимеризации ветхого трубопровода под проезжей частью.

Сейчас сотрудники подрядной организации прокладывают рукав методом санации. Этот метод используют, чтобы вскрыть поверхность дороги по минимуму.

После того, как рукав заправят в трубу, начнется полимеризация. Вкладышу дадут отвердеть в течение 12 часов. Для этого будут поддерживать высокую температуру воды. Старый водовод станет каркасом для полимерного рукава.

- Работа организована хорошо и идет в соответствии с установленным графиком. Если работы выполнят раньше срока, то появится больше времени для проверки качества укладки и плотности прилегания рукава к водоводу, - отметил первый заместитель главы администрации Александр Можегов.

После полимеризации пройдут гидравлические испытания трубопровода. Все работы планируется завершить до 10 августа.

После замены водовода обновят дорожное покрытие Октябрьского проспекта от его пересечения с улицей Орджоникидзе до улицы Чкалова.

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