2020-07-15T14:26:32+03:00
Общество

В Коми заканчивают строительство двух семейных ферм

Люди получили гранты
Дарья ЮДИНА
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Фото с сайта минсельхоза КомиФото с сайта минсельхоза Коми
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В Коми завершается строительство двух семейных животноводческих ферм, пишет пресс-служба регионального минсельхоза.

В деревне Онежье Княжпогостского района фермер Алзаман Междунов заканчивает строительство фермы на 100 голов крупного рогатого скота.

Готовность объекта составляет 85 процентов. Уже приступили к внутренней отделке и монтажу оборудования. После запуска фермы в деревне появится восемь новых рабочих мест. Из бюджета на реализацию проекта выделили 6,9 миллиона рублей в рамках гранта на развитие семейной животноводческой фермы.

Еще одну семейную ферму на 100 голов крупного рогатого скота планируют запустить в ноябре текущего года в селе Дон Усть-Куломского района. Проект реализует Сергей Тимушев. В прошлом году фермер получил грант на строительство фермы в размере 12,1 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта на селе будет создано три новых рабочих места.

- Строительство таких небольших современных животноводческих ферм в отдаленных деревнях и сёлах нашей республики помогает обеспечить население качественным свежим молоком местного производства и создавать рабочие места для сельчан. А учитывая тенденцию снижения содержания сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах, реализация проектов позволит отрегулировать ситуацию со снижением поголовья в районах, - отметил министр сельского хозяйства и потребительского рынка республики Анатолий Князев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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