Жительнице Коми провели уникальную операцию в онкодиспансере

В Курском областном онкодиспансере хирурги провели уникальную операцию жительнице Коми. Об этом пишет «Курская правда».

В Курском областном клиническом диспансере провели уникальную операцию, которая позволила пациентке не только победить болезнь, но и остаться красивой.

42-летняя Татьяна Пашина приехала в Курск из Коми. Опухоль у нее нашли недавно. Пациентка решила обратиться именно в Курский онкологический диспансер. Она хотела, чтобы ей провели мастэктомию (удаление молочной железы) с пластикой. В ходе этой операции пациентке поставили эндопротез и сетчатый имплант. После хирургического вмешательства пациентка проснулась с грудью.

Операция длилась 2,5 часа. Сейчас Татьяна чувствует себя хорошо и проходит специальную гимнастику. Дальнейшее лечение назначат после получения результатов гистологии. Операцию провели в рамках федеральной медицинской помощи.

— Такие операции проводятся не везде. Необходимо соответствующее оборудование, опыт, – говорит Эдуард Таран, врач-онколог отделения опухолей молочной железы Курского областного онкологического диспансера. – У нас их начали проводить три года назад. После появления нового корпуса появилось много современного эффективного оборудования и много материалов для протезирования. Наши пациентки не имеют возрастных ограничений. Самой молодой пациентке было 25 лет, самой возрастной – 82 года.

Впечатлениями об операции поделилась и сама пациентка.

– Это первая операция в моей жизни, – говорит Татьяна Пашина. – Чувствовала себя нормально уже на второй день. Думаю, что скоро буду готова вернуться к любимой работе.

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