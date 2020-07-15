Коронавирус в Коми: карта заражения на 15 июля 2020 года

Сегодня в Коми лабораторно подтвердили еще 50 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в республики зарегистрировали 4416 случаев заболевания. Где заболевших стало больше — в обзоре «КП-Коми».

Усинск и Воркута сегодня не выдали двухзначных цифр: шесть и девять новых случаев заболевания соответственно. В Сосногорском районе зафиксировали еще одного «ковидного» пациента, в Инте семь. Самые большие цифры сегодня у Ухты (+12) и у Прилузского района (+14). В Усть-Куломском и Койгородском районе изменений в коронавирусной статистике нет. Вуктыл также остается чистым пятном на карте республики. Остальные муниципалитеты данные не обновили.

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности.

Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все «нераспознанные» случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительнице Коми провели уникальную операцию в онкодиспансере

Постарались хирурги из Курска (подробности)