2020-07-17T10:04:51+03:00
Общество

Жителя Удорского района подозревают в убийстве тети

Следствие полагает, что он выстрелил в голову спящей женщине
Дарья ЮДИНА
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Жителя Удоры подозревают в убийстве тетиЖителя Удоры подозревают в убийстве тети
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Удорское подразделение Усть-Вымского межрайонного следственного отдела возбудило уголовное дело. Местного жителя подозревают в убийстве родственницы. Об этом пишет пресс-служба СУ СК России по Коми.

По данным следствия, в селе Важгорт 31-летний местный житель ушел в запой на несколько дней. В ночь на 15 июля он выстрелил из охотничьего ружья в спящую 47-летнюю тетю. От огнестрельного ранения головы потерпевшая скончалась на месте.

Подозреваемого задержали. В ходе допроса он признал вину в совершенном преступлении, но причину своего поведения объяснить не смог. Следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Рассмотрение назначено на 28 июля (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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