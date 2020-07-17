Жителя Удорского района подозревают в убийстве тети

Удорское подразделение Усть-Вымского межрайонного следственного отдела возбудило уголовное дело. Местного жителя подозревают в убийстве родственницы. Об этом пишет пресс-служба СУ СК России по Коми.

По данным следствия, в селе Важгорт 31-летний местный житель ушел в запой на несколько дней. В ночь на 15 июля он выстрелил из охотничьего ружья в спящую 47-летнюю тетю. От огнестрельного ранения головы потерпевшая скончалась на месте.

Подозреваемого задержали. В ходе допроса он признал вину в совершенном преступлении, но причину своего поведения объяснить не смог. Следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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