Коронавирус в Коми 17 июля 2020 года: 73 новых случая заболевания COVID-19

На сайте стопкоронавирус.рф — свежие данные по новым случаям заболевания COVID-19. В России количество случаев заражения увеличилось на 6406, в Коми на 73. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 4542 случаев инфицирования.

Выздоровел от коронавируса еще 101 человек. Всего в нашем регионе вылечились 2639 человек. В республике зафиксировали новую смерть, всего 40 летальных исходов.

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Напомним, что в Коми дополнительно выделят деньги на выплаты медработникам, которые не контактируют с «ковидными» больными, но работают в муниципалитетах, где много случаев заражения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В продаже появились билеты на самолет из Сыктывкара в Турцию

Условиях, на которых заграничные курорты принимают туристов (подробности)