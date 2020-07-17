В Коми возбудили уголовное дело на пьяного капитана пассажирского парома

В Коми завели уголовное дело на капитана пассажирского парома, который отправился в рейс пьяным. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

К и.о. руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу обратилась сыктывкарка, которая рассказала об обстоятельствах небезопасной переправы на пароме: капитан несколько раз отправлял судно на мель. Также в одной из социальных сетей появилась информация об этом происшествии. Сообщали, что капитан отправлялся в рейсы нетрезвым.

Следователи провели процессуальную проверку. По ее результатам Сыктывкарский следственный отдел на транспорте возбудил в отношении 65-летнего мужчины уголовное дело. Статья — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, вечером 2 июля капитан-механик самоходного парома «Парма» пьяным перевозил пассажиров и машины в акватории Вычегды. При этом мужчина своим поступком поставил под угрозу жизнь и здоровье пассажиров.

В настоящее время следователи разбираются с обстоятельствами, причинами и условиями, способствовавших инциденту. Также они допрашивают подозреваемого.

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