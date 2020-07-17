Коми попала в число регионов с дефицитным бюджетом после эпидемии

Пандемия коронавируса стала испытанием для российской бюджетной системы: в «карантинные» апрель-май с падением доходов столкнулись 37 регионов. Среди нефтяных регионов дефицитными оказались Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Томская область и Коми. Об этом пишет «Форбс».

Так, доходы республики упали на 26 процентов. Поступления от налога на прибыль уменьшились на 74 процента.

По итогам января-мая ситуация с региональными бюджетами выглядит не так плохо: «дыры» удалось залатать бюджетными трансфертами, увеличившимися почти на 400 млрд рублей. Нефтегазовые регионы вполне способны расплатиться по долгам. Но если не будет дотаций из центра, дефициты региональных бюджетов будут расти, и субъектам федерации придется залезать в долги, предупреждает эксперт.

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